ムン・ボギョン、豪州戦の三振は故意？激怒の台湾ファンが暴走開催中のワールド・ベースボール・クラシックで、台湾のファンからの悪質なコメントでSNSが炎上した韓国代表のムン・ボギョン内野手（LG）が、問題について口を開いた。「誉め言葉と受け取ります」と大人の対応を見せる一方、故意に三振したかどうかには「ノーコメントにさせてもらいます」と口を閉ざしている。問題の発端は、9日に東京ドームで行われた1次ラウン