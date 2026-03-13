イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師の初声明を受け、イスラエルのネタニヤフ首相は、モジタバ師の殺害を示唆しました。今月8日にイランの新しい最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、初めて声明を出し「復讐を決して放棄しない」と戦闘継続を訴えました。これに対し、イスラエルのネタニヤフ首相は12日、会見で、モジタバ・ハメネイ師のことを「イランの革命防衛隊の操り人形だ」と非難しました。そのう