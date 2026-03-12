東九州道「ブタが徘徊している」という通報 警察によりますと、１２日午前１１時ごろ、東九州自動車道で「ブタが徘徊している」という通報が、通りかかったドライバーからありました。 午前１１時ごろ鹿屋串良ジャンクションを通りかかった車のドライブレコーダーには、志布志方面に向かうカーブの左側に、ブタを運搬するトラックが停車し、前にはパトカーが複数台確認できます。 パトカー