松屋フーズと福利厚生サービスを展開するHQは、3月26日に東京・大手町で牛めし500食を無料配布するイベントを開催する。2026年4月1日に施行される食事補助の税制改正を前に、インフレ下での「実質手取り最大化」の重要性を啓発する取り組みとなる。【写真】「インフレから社員を救う」牛めし500食を無料配布会場は東京サンケイビル正面広場。当日は松屋のキッチンカー「サンライズ号」が出動し、午前11時30分から午後2時まで、