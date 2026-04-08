花粉を防ぐためにマスクやメガネを徹底していても、なぜか症状がひどい――。そんな人は、毎日口にしている食べ物が原因かもしれない。ビール、辛い物、甘い飲料、さらには一部の果物まで、花粉症を悪化させる可能性がある食品について医師が解説する。◆今年も猛威を振るう花粉症日本の「国民病」ともいわれる花粉症が猛威を振るっている。’26年のスギ・ヒノキ花粉の飛散量は都内で1.4倍程度、東北地方では前年比で最大5倍にもな