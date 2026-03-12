お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が１２日、ＡＢＣラジオの「ますだおかだ増田のラジオハンター」で、タイ・バンコクのヤングプレイス付近でバーを経営するＴＫＯ・木下隆行の近況を報告した。今月１〜３日、仕事でタイのロケに行っていたと切り出した増田は「タイのバンコクに行ってきたんで会ってきました。ＴＫＯの木下さんにね。月曜日のロケ、全部終わってスタッフと晩御飯食べて、その後に現地のコーディネーター