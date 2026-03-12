富山市の国道で親子2人が死亡した事故で、逮捕された男が周りの車を競争相手とみなし引き離そうとした可能性があることがわかりました。危険運転致死の疑いで逮捕・送検された杉林凌容疑者（26）は3月7日、富山市の国道8号の交差点に赤信号を無視して進入し、車と衝突。乗っていた上田絵莉加さん（38）と中学生の息子・壮芽さん（14）の2人を死亡させた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、杉林容疑者は周りを走る他の