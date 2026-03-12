東日本大震災当日、東北の沿岸は甚大な被害を受けた被災者はずっと悲しみに打ちひしがれ「泣いていた」のか――。家や仕事、大切な人を失い、真っ暗な避難所の中で過ごす暮らしの中にも、まるで喜劇のように被災者同士で笑い合える瞬間があった。あの日、東北沿岸の人々の心の支えになったエピソードとは。【写真】被災後の水産加工会社の冷凍庫＊＊＊2011年に起きた東日本大震災は、2万人を超す死者・行方不明者を出す未曽有