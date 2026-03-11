大阪府警本部11日午後5時15分ごろ、大阪府寝屋川市境橋町の路上で、近くに住む職業不詳の女性（52）が刃物で刺された。府警によると、病院に搬送されたが命に別条はない。通行人の男性が、刺したとみられる無職男（45）を取り押さえ、府警が殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。男は女性の知人で、府警が経緯を調べる。逮捕容疑は、女性の腹部を刃体約19センチのサバイバルナイフで刺して殺害しようとした疑い。男は「刺したのは認