＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ 【映像】物議を醸した残念な行為（実際の様子）波乱の展開が続く大阪場所。その四日目、結びの一番で起きた番狂わせの直後、館内の一部で見られた“残念な行為”に「なんで投げるの？」「なにしてんの」など批判の声が上がる一幕があった。土俵上では、前頭二枚目の“横綱キラー”が二場所連続で最高位を破る快挙を達成。 鮮やかな技ありの白星に館内は熱狂