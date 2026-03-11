3月11日、“さゆりんご”の愛称で親しまれる元乃木坂46でタレントの松村沙友理が第一子を出産したことが報じられた。12日には都内で行われるイベントにも参加する予定だという。「松村さんは2025年12月3日、自身のInstagramで結婚を報告しました。その際、《新しい命を授かりました》と綴り、妊娠も明らかにしました。しかし、3月11日は出産していたことが各紙で報じられ、ファンを驚かせました。しかも、12日のイベントにも出