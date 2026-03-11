10日夜、鹿児島市の公園内にある公衆トイレで、おむつ交換台などを焼く火事がありました。この場所では2025年12月にも同様の火事があり、警察は放火の可能性もあるとみて捜査しています。火事があったのは、鹿児島市宇宿3丁目の脇田公園にある公衆トイレです。警察によりますと、10日午後10時20分ごろ、通行人から「公園のトイレが火事になっている」と110番通報がありました。火は約10分後に消し止められましたが、おむつ交換