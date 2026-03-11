勤務していた大津町にある保育園で、園児の女の子2人に性的な行為をしたとされる男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】園児の性被害「親への手紙」で発覚保育士だった男の裁判はじまる 「到底、許されないと自覚」熊本地裁 強制性交等と強制わいせつの罪に問われているのは、大津町の元保育士、林信彦被告（54）です。 起訴状によりますと、林被告は2018年から2022年の間に、当時担当していた園児