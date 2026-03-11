任天堂が売買代金急増のなか急騰、２月３日以来となる１万円大台を回復してきた。ＩＰ・コンテンツ関連株は、米国株市場でのアンソロピック・ショックによるソフトウェア関連株売りの流れが派生して底値を探る動きとなっていた。「アンソロピックが開発した高付加価値ＡＩモデルはＩＰビジネスも脅かすという見方が広がったことで、任天堂やサンリオの株価に下押し圧力が働いた」（ネット証券マーケットアナリスト）という