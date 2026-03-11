アメリカの経済誌「フォーブス」は、2026年版の世界長者番付を発表しました。過去最多の億万長者が名を連ねる中、イーロン・マスク氏が2年連続で1位となりました。【映像】長者番付1位のイーロン・マスク氏電気自動車の「テスラ」や宇宙企業の「スペースX」のCEOを務めるマスク氏の推定保有資産は、8千390億ドル＝日本円でおよそ132兆円で、2025年からおよそ78兆円増えました。新規株式公開を目指している「スペースX」の評価