Xに、タイムライン上の投稿を自動で翻訳する新機能が実装され、日本向けには2026年3月30日から順次提供が開始されました。これまでもAI「Grok」を利用した翻訳機能自体は備わっていましたが、従来のように「翻訳を表示」ボタンを都度タップする手間がなくなり、日本語の投稿のように違和感なく読めるようになっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■イーロン・マスク氏らも絶賛「歴史上最大の文化交流