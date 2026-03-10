ＪＲ東日本は１４日、管内全エリアの運賃を全面改定し、平均７・１％引き上げる。過去の運賃値上げは消費税の導入・引き上げやバリアフリー化の推進を目的に行われており、ＪＲ東が増収を目的に値上げするのは、旧国鉄が民営化した１９８７年以来初めて。値上げ率の内訳は、普通運賃７・８％、通勤定期が１２・０％、通学定期が４・９％。初乗り運賃は切符の場合、１５０円から１６０円となる。首都圏の路線で値上げ幅が大きく