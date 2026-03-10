一体どうしたのか――。初日から続く「らしくない相撲」に満員御礼の館内がどよめいた。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬”まさかの2連敗スタートとなった横綱大の里（25）。初日は不用意な引き技で自滅すると、9日は熱海富士に完敗である。立ち合いで右を差して下手を取ったものの、しかし、前に出られない。左のおっつけも効果が薄く、熱海富士に上手を許すと万事休す。土俵際で起死回生の