実験室で培養された毛包によって、人間は薄毛に悩む必要がなくなるかもしれないという。体内の自然な毛髪成長サイクルに従う毛包が開発、新たな研究で、毛髪を生成するだけでなく、自然な毛包と同様に成長・脱落・再生を繰り返す毛包の培養に成功した。 【写真】薄毛に悩む男性の8割が感じる“原因”とは これまでの試みでは、完全な毛周期の再現が課題となっており、実験室で毛髪類似構造体の生成には成功していたものの、