英紙ガーディアンは10日、ウクライナが対ドローン戦の専門要員を中東に派遣したと報じた。ロシアとの戦争で蓄積した迎撃ノウハウを共有し、米軍基地などの防護を支援する狙いとみられる。報道によると、ウクライナのゼレンスキー大統領は、同国軍のドローン専門家チームを中東に派遣したことを認めた。チームは迎撃ドローンの運用や電子戦、早期警戒の技術などを提供し、主に米軍施設の防護支援に当たるという。派遣先としてはヨル