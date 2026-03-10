K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」の意味知ってる？「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、世界的に有名な男性K-POPグループです。いったい、「방탄소년단（バン