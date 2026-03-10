「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」の意味は？一度は聞いたことがあるはず！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」の意味知ってる？
「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、世界的に有名な男性K-POPグループです。
いったい、「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「防弾少年団、BTS」でした！
「방탄소년단（バンタンソニョンダン）」は韓国語で「防弾少年団、BTS」を意味します。
BTSは、2013年にデビューした韓国の男性K-POPグループで、RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNGKOOKの7人で構成されています。
米Billboardチャートで1位を獲得、グラミー賞でパフォーマンスを披露するなど、K-POPアーティストとして史上初の記録を多数保持していますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部