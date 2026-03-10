アメリカのSNSで話題になっている動画がある。ホワイトハウス執務室でトランプ大統領を人々が取り囲み、「主よ、この試練の時において彼を導きたまえ。あなたの恵みとご加護が大統領とすべての米兵にあらんことを。父よ、大統領にこの偉大な国家を導く力を与えたまえ」と祈祷するもので、映っているのは全米から集まった牧師たちだという。【映像】トランプ大統領を囲んで“祈祷”（実際の映像）トランプ氏の横には昨年、反キ