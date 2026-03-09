『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した林 美希3月9日（月）発売『週刊プレイボーイ12号』のグラビアに登場した林 美希（はやし・ほまれ）。この春、高校を卒業する大型新人が現れた。芸能界での初仕事が今回のグラビア。まだ右も左もわからない。それでも、ただそこにいるだけで "カワイイ"。【写真】林 美希の初グラビア＊＊＊【?恋リア?に出たいんです】――今回は初グラビアだったけどどうだった？林楽しかったです。