この新人・林 穂希がデビュー!!
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÓ Èþ´õ
3·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤12¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÓ Èþ´õ¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤Û¤Þ¤ì¡Ë¡£¤³¤Î½Õ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëÂç·¿¿·¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î½é»Å»ö¤¬º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡£¤Þ¤À±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç "¥«¥ï¥¤¥¤"¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚàÎø¥ê¥¢á¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÎÓ¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¡©
ÎÓ¡¡ÉÝ¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
ÎÓ¡¡À©Éþ¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¥é¥¹¥ÈÀ©Éþ¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤ÏÀµÄ¾¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤ÎÀ©Éþ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤È¥ê¥Ü¥ó¤Î¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿åÃå»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤è¤Í¡©
ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤¢¤Î·Á¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¿åÃå¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤±¤¤¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤Ï¶å½£¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡£ÎÀÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ3Ç¯´Ö¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÎÀ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
ÎÓ¡¡ºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼ä¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤ÈËèÆü°ì½ï¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÎÀÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
ÎÓ¡¡À¸ÅÌ¤Î6³ä¤¯¤é¤¤¤¬ÎÀÀ¸¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÉô²°¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÂçÍá¾ì¤Ç¡¢¿©Æ²¤ÏÃË½÷°ì½ï¡£ÃË»Ò¤¬½÷»Ò¤Î2ÇÜ¤¯¤é¤¤Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¬Â§¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÏÌë9»þ45Ê¬¤ËÄó½Ð¤Ç¡¢10»þ¾ÃÅô¤Ç¤¹¡£¾ÃÅô¸å¤Ï¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢¸«²ó¤ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¡©
ÎÓ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤ÏÊØÍø¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ÎËÜ¿ô¤âÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎÀ¤ÏÀ©¸Â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢º£¤Ï²È¤Ç¥À¥é¥À¥é¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Éô³è¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡©
ÎÓ¡¡¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ä¿Í¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¦²¼¤Ç»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»À¸³è¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
ÎÓ¡¡ÂÎ°éº×¤È½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤¹¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÏÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡ÊUSJ¡Ë¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¸å¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
ÎÓ¡¡¤Þ¤º¤ÏSNS¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢±éµ»¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
ÎÓ¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡£¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î´Ö¤ÇËÜÅö¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢ÊüÁ÷Æü¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï³Ø¹»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÎø¥ê¥¢¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
ÎÓ¡¡Àº¿ÀÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¿Í¡£Æ±Ç¯Âå¤Ç¤âÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ñÌ£¤Ï¡©
ÎÓ¡¡²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë®³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¸µ¡áLOVE¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
ÎÓ¡¡ÊÝ°é·Ï¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ°Êª¤è¤ê¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èþ´õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¡©
ÎÓ¡¡Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ÎÓ¡¡¤Þ¤º¤ÏÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£SNS¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
スタイリング・上野 樹  ヘア&メイク・白鳥千寿子
¡üÎÓ Èþ´õ¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤Û¤Þ¤ì¡Ë¡¡
2008Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹157cm¡¡B79 W60 H78¡¡
¼ñÌ£¡áÆÉ½ñ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡áÎÁÍý¡¡
¡û¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ËÜÆü¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âç·¿¿·¿Í¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@hayashi_homare¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@hayashi_homare¡Û¡¡
ÎÓ Èþ´õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÃ¯¤«¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿·¬ÅçÃÒµ±¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
