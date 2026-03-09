¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤Ï3·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö±Ç²è´Û¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë2¿Í¤Î»Ñ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÈþ½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È!?¡×¡ÖÇ®°¦ÊóÆ»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÈþ½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È!?¡×¡Ö¤È¤ó¤À¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜ»ï¤ÏË¿½ê¤Ë¤Æ±Ç²è´Û¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÈþ½÷¡É¤Ï¡¢ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°