真田ナオキが、3月7日に高知県立春野総合運動公園野球場で行われたプロ野球オープン戦「埼玉西武ライオンズ VS 東京ヤクルトスワローズ」にて、自身初となる国歌独唱の大役を務めた。試合開始前、静まり返る球場に現れた真田は、開催地・高知への敬意を込め、幕末の志士・坂本龍馬を彷彿とさせる紋付き袴にブーツという和洋折衷のスタイルで登場。大の野球好きとしても知られる真田は、突き抜けるようなハスキーボイスで「君が代」