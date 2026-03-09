特殊詐欺の対策として、不審な国際電話などの着信を自動で遮断できる無料アプリの配信が始まり、警察官が街頭で利用を呼びかけました。 【写真を見る】特殊詐欺対策に無料アプリ配信開始国際電話を自動遮断大分県警が利用呼びかけ ９日は、大分市で警察官らがチラシを配り、配信がスタートした特殊詐欺防止のアプリについてPRしました。 このアプリは警察庁が推奨するもので、特殊詐欺の疑いがある電話番号からの着信