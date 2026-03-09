俳優の唐沢寿明（62）が、7日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。下積み時代を回想した。先週に引き続き、MCの浜田雅功と「大阪の下町グルメ巡り」ロケ。そこで浜田から「最初の頃は、戦隊ものか何かをやっていたんでしょ？」と聞かれた。唐沢は10代のころは「東映アクションクラブ」に所属。「スーパー戦隊シリーズ」「仮面ライダーシリーズ」など特撮番組でショッカーや脇役として出演していた。唐沢は