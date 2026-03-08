日本テレビ「沸騰ワード１０」が６日に放送され、バナナマン・設楽統・日村勇紀がＭＣを務めた。この日は、フランスで暮らす女優・杏の生活に密着。日本食ブームのパリで買い出し中、無性に食べたくなる日本食を聞かれた杏は「ここだと、納豆も一応買えるは買えるんですよ…。ただ、値段を見ていただくと『おっ！』てなる」と苦笑した。日本のコンビニで手軽に買える「３パック納豆」が約８００円。木綿豆腐も一丁で約９００