大分県玖珠町の豊後森機関庫公園では、月に１度の「機関庫マルシェ」が開かれ、子どもたちがこいのぼりのくぐりぬけやミニトレインで楽しみました。 豊後森機関庫公園では３年前から毎月第2日曜日に、機関庫マルシェを開催しています。冬の間は休止していたマルシェが再開され、大勢の子どもたちが日本童話祭でおなじみの体長35メートルのジャンボこいのぼりのくぐり抜けを体験しました。 また、８日はミニトレインの新車