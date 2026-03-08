9回に周東が好捕…侍ベンチも拍手

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

日本を救う“神キャッチ”だった。野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。2点リードで迎えた9回、周東佑京外野手（ソフトバンク）が驚異的な守備を見せた。

周東は8回に右前打で出塁した村上宗隆内野手（ホワイトホックス）の代走として出場。2度のけん制の後、ヘッドスライディングで二盗に成功した。そしてそのまま中堅の守備に就くと、9回1死、韓国代表のジャーマイ・ジョーンズ外野手がフェンス際まで飛ばした大飛球を、快足を飛ばしてジャンピングキャッチした。

ビッグプレーの直後に珍しくガッツポーズを見せた周東に対し、場内や自軍ベンチから大きな拍手が送られた。マウンドに立っていた大勢投手（巨人）も試合後、「『あ、ホームランかな』と思ったので、そこを捕ってくださったので。僕にとっても本当にあれは大きなプレーでした」と名手の美技を絶賛した。

WBC公式X（旧ツイッター）も、「周東佑京が驚異的なキャッチを決めた！」とタイトルをつけて動画を投稿。「世界に周東選手の凄さがバレてしまった」「うきょーー！ また有名になってしまうーー」「こんな大事な場面でこのプレー出来るんだからすごいよ」「ガチでエグいぞ」「周東佑京は神」」と興奮冷めやらぬコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）