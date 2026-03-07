備前市役所６日 ６日、備前市役所に設けられたパブリックビューイング会場では、プレイボールの直前には用意された150席がほとんど埋まり、先発のマウンドを託された山本由伸投手を熱く見守りました。山本は初回、三者凡退に抑え、完璧な立ち上がりを見せます。 「いいぞいいぞ由伸！」 続く２回、大谷翔平選手が満塁ホームランを放つと会場は一気にヒートアップします。 その後も打線が