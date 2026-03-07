NHKのチーフディレクターが、面識のない女性への不同意性交容疑で警視庁渋谷署に逮捕されていた。報道局スポーツセンターの中元健介容疑者（50）で、今年1月4日、東京・渋谷区の路上で20代女性に「俺危ないものを持っているから」と声をかけて脅し、近くの雑居ビルの階段下に連れ込み、性的暴行を加えた疑い。２月6日に会見したNHKは「職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方、視聴者の皆さまに深くおわび申し