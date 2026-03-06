侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が大谷翔平選手（３１＝ドジャース）に大感謝だ。１３―０で勝利を収めた６日の台湾戦（東京ドーム）で大谷は満塁弾を含む４打数３安打５打点と大爆発。侍の指揮官は「一振りで最高の結果を出してくれるのでさすがだなと。さすがだっていっていいのかわからないですが素晴らしかったと思います」と最大級の賛辞を送った。この日は大谷を１番、吉田を４番で起用。「強化試合で１、２番の両方見