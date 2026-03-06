６日のカンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）では、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の大会応援ソング「タッチ」を歌うロックバンド「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志の映像が解禁されたことを伝えた。同曲は１９８５年に放送がスタートした野球アニメ「タッチ」の主題歌で、同年に歌手の岩崎良美がリリース。１０日の日本−チェコ戦（東京ドーム）の試合前にライブパフォーマンスを行うことも決