平野歩夢氏をブランドアンバサダーに起用ジープのコンパクト・レンジを受け持つ『アベンジャー』に、48Vハイブリッド・システムを採用したAWDの『4xeハイブリッド』が加わった。【画像】待望のAWDハイブリッドモデル！ジープ・ベンジャー4xeハイブリッド全59枚4xeは『フォー・バイ・イー』と称される。日常で扱いやすいサイズの都市型コンパクトSUVでありながら、BEVモデルに較べジープならではの走破性と機動性を備えたことが特