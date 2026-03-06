ＷＢＣ日本代表の「お茶たてポーズ」が話題を呼んでいる。左手で茶わんを持ち、右手を添えて２回回して飲むパフォーマンスは、日本ハム・北山亘基が日本の伝統文化を取り入れ、ドジャース大谷翔平が同社のＣＭに出演していることを加味して考案した。大谷とグローバルアンバサダー契約を結ぶ飲料メーカー「伊藤園」は５日、スポーツ報知の取材に応じ、「日本の伝統文化である“お茶”が、世界の舞台であるＷＢＣの中で自然な