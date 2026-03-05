リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、ドイツ代表ｍFフロリアン・ヴィルツの次戦復帰を示唆した。5日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。今シーズン、レヴァークーゼンからリヴァプールに移籍したヴィルツ。シーズン序盤戦はプレミアリーグのリズムに苦戦したものの、徐々に存在感を発揮。トップ下を主戦場にチャンスを作り出し、ここまで公式戦35試合出場で6ゴール8アシストを