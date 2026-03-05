2025年末にJO1としての活動を終了した鶴房汐恩が5日、自身のインスタグラムを更新。活動再開への思いを記した。【写真】一歩ずつ…撮影に臨む鶴房汐恩のオフショット鶴房は、25年8月にオンラインカジノを利用していたことが発覚したとして、賭博罪で略式起訴された。活動休止期間を経て、25年末にJO1としての活動を終了したが、2月4日にはインスタグラムとYouTubeチャンネルを開設し、活動を再開していた。鶴房は「2月4日か