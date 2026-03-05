タレント鈴木奈々（37）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。東京で家を購入したことを明かした。「持ち家派VS賃貸派家を愛する女が大激論SP」。「持ち家派」の鈴木は「東京に家を買ったんです」と話し、さらに「3億円の家を買って、頭金は1億5000万円」と購入額を明らかにした。MCの上田晋也（55）が「今日、そんな具体的に教えてくれるの？」と驚いた様子。大久保佳代子（54）、イモトアヤ