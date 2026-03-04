【モデルプレス＝2026/03/04】俳優の山田裕貴がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の公式X（旧Twitter）が、3月3日に更新された。上半身裸の山田の姿に、注目が集まっている。【写真】35歳イケメン俳優「謎なポーズで笑った」肉体美際立つ上裸ショット◆山田裕貴、上半身裸姿を披露投稿で「＃山田裕貴 のオールナイトニッポン お聴き頂きありがとうございま