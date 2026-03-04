田中碧が所属するリーズは現地３月３日、プレミアリーグ第29節でサンダーランドと対戦し、０−１で敗戦。４戦連続勝ちなしと苦しい状況が続いている。田中はベンチ入りしたものの、またも最後まで出場機会は訪れず。これでリーグ戦６試合連続の出番なしとなった。最後にプレミアで先発したゲームは、現地12月14日に行なわれた第16節のブレントフォード戦（１−１）だ。昨季はチャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝と