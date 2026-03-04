年間売上10億円超「『湘南神のエステ』の経営者4人が逮捕されたのが、昨年2月のこと。そのときすでに、『警察が神エスを徹底マークしている』という話は耳に入っていました。関係者の間では、『メンエス界の秩序を乱す店』と悪評が高く、いつ摘発されてもおかしくなかった」（メンズエステ3店舗を経営する40代男性）2月17日、神奈川・千葉両県警の合同捜査本部が、メンズエステ店「神のエステ」経営者ら男女15人を、風営法違反（禁