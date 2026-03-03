BS−TBS「町中華で飲ろうぜ」にレギュラー出演していた、女優、モデルの清田みくり（23）が、3月末をもって、芸能活動を終了することを、2日の同番組や自身のインスタグラムで発表した。インスタグラムでは「私事ですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と報告。「今回の『町中華で飲ろうぜ』の放送でご報告させていただきました。驚かせてしまってすみません！これまで温かく見守ってくださって、本当に