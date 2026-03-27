コナミアーケードゲームスは27日、全国のアミューズメント施設にて、間違い探しゲーム『サザエさん まちがいさがし』を稼働させたことを発表した。アニメ『サザエさん』のアーケードゲームは、1969年の放送スタートから57年の歴史の中で初となっている。【画像】かなり難しい！『サザエさん』間違い探しゲームの場面カット『サザエさん まちがいさがし』は、画面に横並びで表示される2つのイラストを見比べ、制限時間内に間違