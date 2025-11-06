私はナツミ。ある日、高校1年生の娘アリサが「アミューズメントパークに行きたいからお金を出してほしい」と言い出しました。私がきっぱり断ると、アリサは幼なじみのユウちゃんに泣きながら電話をかけたようです。ユウちゃんがアリサにお金を貸すと言い出したらしく、そのお母さんのモモコさんが金銭トラブルを心配して知らせてくれました。でも自分のお小遣いの範囲内で、お金をかけずに行く方法はないの？私は帰宅してきたア