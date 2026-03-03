アイドルグループ・ＳＫＥ４８の元メンバー・惣田紗莉渚（３３）のデジタル写真集「３３」（合同会社Ａｒｓ）が３月３日に発売される。惣田の写真集は２０１８年２月に発売された１ｓｔ写真集「うらばなし」以来８年ぶり。１月１８日に３３歳の誕生日を迎えた惣田の「今」が詰め込まれた写真集となっている。惣田は２１年６月にＳＫＥ４８を卒業してから舞台を中心に活動。２４年１１月に上演された「武士の献立」や昨年１１月