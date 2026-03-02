【モデルプレス＝2026/03/02】元SKE48の石田安奈が3月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第3子を妊娠したことを発表した。【写真】セレブ生活話題の元SKE、3人目妊娠中のふっくらお腹披露◆石田安奈、第3子妊娠を発表石田は「ご報告があります」と切り出し「なんとですね、3人目を妊娠しました！」と報告。ふっくらとしたお腹を披露した。「3人目にもなると、気付いたらもう半年？みたいな感じで、もう安定期には入っている」と