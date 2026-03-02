砂ボコリや花粉などの細かな汚れが気になる春先。この時季に、室内を清潔に保つために大切なのは、汚れを玄関で食い止めること。そこで今回は、クリンネスト1級のあゆみさんに、汚れを持ち込まないための玄関掃除のコツを伺いました。身近なアイテムで無理なく続けられる方法ばかりです。1：玄関はウェットぶきが鉄則掃除を始めるとき、まずはホコリを払いたくなるもの。しかし、玄関周りではかえって逆効果になることも。【写真】